Un transfert record va être bouclé, le PSG peut enrager

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Harry Kane est dans le collimateur du PSG et du Bayern. Ayant les faveurs du buteur de Tottenham, l'écurie bavaroise serait persuadée de pouvoir rafler la mise sur ce dossier. D'ailleurs, le club emmené par Thomas Tuchel pourrait boucler un transfert record grâce à la réunion prévue avec les Spurs ce lundi.

Désireux de renforcer la pointe de son attaque, le PSG a jeté son dévolu sur Harry Kane. Toutefois, le club de la capitale aurait un adversaire de taille sur ce dossier : le Bayern.

Mercato : Retournement de situation attendu, le PSG jubile https://t.co/t1YhIOFGtQ pic.twitter.com/CR9efkKwOq — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Le Bayern va battre son record avec Kane

Alors qu'il n'a jamais réussi à pallier le départ de Robert Lewandowski, le Bayern de Thomas Tuchel serait déterminé à boucler le transfert d'Harry Kane. Et malheureusement pour le PSG, le buteur de 30 ans serait prêt à répondre à l'appel de l'écurie bavaroise. D'ailleurs, le club basé à Munich pourrait très bientôt plier l'affaire.

Kane transféré au Bayern si...