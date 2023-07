Mbappé - PSG : Le Real Madrid pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger son séjour à Paris. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an, la direction parisienne a décidé de le placer sur le marché. Alors que le Real Madrid est en embuscade pour boucler le transfert de Kylian Mbappé, Dani Carvajal a poussé un coup de gueule sur ce dossier.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Par le biais d'une lettre adressée à sa direction, le vice-champion du monde français a fait savoir qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025 ; désirant partir librement et gratuitement dans un nouveau club l'été prochain.

Mbappé : Le PSG ne s’en sort pas ! https://t.co/UiOvS3VZOn pic.twitter.com/XFrd2an4BH — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Le vestiaire du Real Madrid se lâche sur Mbappé

Alors que Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le PSG refuse catégoriquement de le laisser filer pour 0€ à l'issue de son engagement. Par conséquent, les hautes sphères parisiennes ont décidé de placer leur numéro 7 sur le marché cet été et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique pour le pousser à partir lors de cette fenêtre de transferts.

«Nous ne parlons pas de Mbappé»