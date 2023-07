PSG - Mbappé : ll vend la mèche pour son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine rupture avec le PSG étant donné qu’il refuse d’y prolonger son contrat, Kylian Mbappé pourrait finir par rejoindre le Real Madrid cet été sous la forme d’un transfert. D’ailleurs, l’entraîneur merengue Carlo Ancelotti a affiché un discours très évasif sur l’attaquant du PSG, n’excluant pas totalement de le recruter.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? En juin dernier, le capitaine de l’équipe de France avait signifié par courrier à sa direction qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, amorçant ainsi le grand feuilleton de ce mercato estival 2023. En effet, le PSG souhaite désormais vendre Mbappé au plus vite plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre dans un an, au terme de son contrat, d’autant que Nasser Al-Khelaïfi le soupçonne d’avoir déjà trouvé un accord avec le Real Madrid.

Opération à 400M€ pour Mbappé, le PSG peut tout perdre https://t.co/xJTjV2Dykn pic.twitter.com/3v2yrWF9Mu — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

« Je ne me répèterai pas »

Dès le 5 juillet dernier, lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique au PSG, le président avait lancé un ultimatum à Kylian Mbappé : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », expliquait Al-Khelaïfi. Et après une offre d’Al-Hilal repoussée par Mbappé, quel point de chute faut-il donc envisager cet été ?

Ancelotti n’exclut rien pour Mbappé