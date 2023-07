PSG : Mbappé prend un énorme coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé fait l’objet d’un nouveau feuilleton sur le mercato, puisque l’attaquant français pourrait partir libre du PSG dans un an étant donné qu’il a refusé de prolonger son contrat. Une situation qui provoque la colère de son président, Nasser Al-Khelaïfi, qui a mis un coup de pression à sa star mercredi en conférence de presse.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français a fait savoir par courrier à sa direction, il y a déjà plusieurs semaines, qu’il n’activerait pas la clause de prolongation de son contrat jusqu’en 2025, et Mbappé semble donc pour l’instant bien parti pour quitter le PSG libre dans un an. Une situation qui fait couler beaucoup d’encre, d’autant que le Real Madrid se tient déjà prêt à recruter le joueur de l’équipe de France gratuitement lors du mercato estival 2024.

Luis Enrique très évasif sur Mbappé

Pour sa présentation officielle en tant que nouvel entraîneur du PSG mercredi, en conférence de presse, Luis Enrique a affiché un discours très énigmatique sur le futur de Kylian Mbappé : « Des garanties sur Mbappé ? Quand j'ai signé, on a parlé de ce que signifie former un effectif et on reste ouvert à tout. Il peut arriver plein de choses. Sur ce sujet, je vais garder cela privé, c'est le secret professionnel. Je ne peux pas délivrer des confidences. Mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible », s’est contenté de répondre Luis Enrique. Mais quelques instants plus tard, Nasser Al-Khelaïfi a été beaucoup plus cash…

« Je ne me répèterai pas »