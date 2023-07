PSG : Transfert de Kylian Mbappé, le coup de téléphone qui va tout changer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé a fait savoir au PSG qu’il ne comptait pas prolonger malgré l’option présente dans son bail. De quoi inciter le club de la capitale à vouloir se séparer de sa star si la situation n’évolue pas. Le Real Madrid reste à l’affût en attendant l’évolution de la situation, et un coup de fil de Fayza Lamari.

Engagé jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé fait de nouveau les gros titres de la presse sportive. Et pour cause, le capitaine des Bleus n’a pas l’intention de renouveler son bail comme il l’a déjà fait savoir au PSG, et ce malgré l’ultimatum lancé par sa direction qui souhaite s’en séparer dès cet été si la situation n’évolue pas rapidement. De son côté, le Real Madrid suit évidemment de près la situation.

Le Real Madrid patiente

Désireux jusqu'à peu d’attendre encore une année supplémentaire avant de se positionner sur Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se résoudre à passer à l’action en cas d’ouverture dès cet été. Pour cela, Florentino Pérez attend évidemment un signe du camp Mbappé, mais également l’aval du PSG pour un transfert. Une offensive qui passerait alors par un coup de fil de Fayza Lamari, la mère et représentante de l’attaquant tricolore qui est au centre des discussions comme l’a rappelé Josep Pedrerol.

