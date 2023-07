PSG : Une incroyable opération prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en coulisses, le PSG poursuit son mercato et fait le forcing pour tenter de boucler le transfert de sa priorité, à savoir Bernardo Silva. Dans cette optique, le club de la capitale aurait reçu une excellente nouvelle. Et pour cause, la presse anglaise assure que Manchester City pourrait céder son joueur pour moins de 50M€.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Bernardo Silva est la grande priorité du PSG cet été. Vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City, le Portugais semble avoir l'intention de découvrir un nouveau projet et ne serait pas insensible à la proposition parisienne. Encore faut-il que le PSG réponde aux exigences du club mancunien.

Mbappé - PSG : Il annonce en direct la fin du feuilleton ! https://t.co/TSF1ULsX36 pic.twitter.com/B49q9xiQZ4 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Le prix de Bernardo Silva largement revu à la baisse ?

A deux ans la fin de son contrat, le prix de Bernardo Silva oscillerait autour de 80M€ selon différents médias. Mais Football Insider avance un tout autre montant, révélant que Manchester City pourrait accepter une offre avoisinant les 50M€. Si cela venait à se confirmer, ce serait une excellente nouvelle pour le PSG.

Le PSG attend encore deux joueurs offensifs

Et pour cause, en plus de Bernardo Silva, le club de la capitale veut toujours recruter un avant-centre, un transfert qui devrait engloutir une grande partie du budget parisien. Par conséquent, si le PSG boucle l'arrivée du Portugais pour un montant inférieur à celui annoncé, cela permettra à Luis Campos d'avoir plus de liberté pour réaliser un gros coup avec un attaquant.