PSG : Le clan Mbappé fait une demande surréaliste au Real Madrid

Kylian Mbappé rêve de jouer au Real Madrid, ce n’est pas un secret. Néanmoins, l’attaquant du PSG n’a toujours pas réalisé son rêve alors que le club madrilène lui tourne autour depuis dix ans. En 2013, sa mère, Fayza Lamari, aurait même demandé une maison pour signer dans la capitale espagnole.

Voilà plus de dix ans que le Real Madrid et Kylian Mbappé se tournent autour. Mais pour le moment, les chemins ne se sont toujours pas croisés. L’été dernier, le club madrilène pensait pourtant s’offrir l’attaquant français qui arrivait au terme de son contrat avec le PSG. C’était sans compter sur l’offre démentielle faite par le club de la capitale qui a finalement réussi à prolonger son meilleur joueur.

Le feuilleton Mbappé déjà relancé

Cette saison, le feuilleton Mbappé a déjà redémarré. En effet, l’attaquant du PSG a confié à ses dirigeants qu’il n’activerait pas la clause de prolongation jusqu’en 2025. Un coup dur pour Paris qui aurait donc décidé, si Mbappé ne prolonge pas, de le vendre dès cet été. De son côté, le Real Madrid aurait déjà ficelé un accord avec Kylian Mbappé. Mais faire une offre qui satisfait le PSG est loin d’être gagné vu les exigences du club de la capitale. Résultat, ce dossier pourrait bien se finir comme les années précédentes.

«Nous n'y sommes pas allés pour mesurer son talent footballistique»