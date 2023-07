Mbappé : Après Zidane, Deschamps lâche une grosse annonce

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé met beaucoup d’acteurs du football d’accord. C’est notamment le cas de Zinedine Zidane et de Didier Deschamps qui estiment tous deux que le Ballon d’or, voire plusieurs, est une distinction qui lui tend les mains.

De par ses prouesses personnelles au PSG, où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club cette saison, ou bien en équipe de France avec ses buts à la pelle et son statut de capitaine en plus de sa couronne mondiale décrochée en 2018, Kylian Mbappé force le respect. Pour Téléfoot , Zinedine Zidane dévoilait dernièrement son admiration pour Kylian Mbappé et évoquait la question du Ballon d’or. « J’espère qu’il en gagnera beaucoup ( des Ballon D'Or), ce qu’il fait est fantastique pour l’équipe de France et son club. On suit et on admire ».

Comme Zidane, Deschamps mise sur Mbappé pour que «tôt ou tard» il rafle le Ballon d’or

Sélectionneur de l’équipe de France et donc coach de Kylian Mbappé depuis ses débuts chez les Bleus en 2017, Didier Deschamps a estimé pour RTL que ce ne serait qu’une question de temps désormais pour que l’attaquant du PSG dépose ses mains sur la récompense personnelle ultime. « Le Ballon d’or ? Je ne suis peut-être pas assez objectif. Évidemment, que cela puisse être lui en tant que joueur français et international, ce serait une très bonne chose. Il y arrivera tôt ou tard, tant mieux si c’est déjà cette année. Ça fait partie de ses objectifs et parce que c’est quelqu’un qui a beaucoup d’ambition, qui fait tout pour marquer le plus possible de son empreinte l’histoire du football français ».

Le PSG prêt à perdre Mbappé, une énorme condition révélée https://t.co/m5ZVBfhZ4U pic.twitter.com/t3LBJoCxTA — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

«Il fait partie des joueurs qui sont hors normes»