PSG : En direct, le clash continue avec la mère de Mbappé

Dans le clan Mbappé, on veut désormais diversifier les affaires. Ainsi, dernièrement, il avait été révélé que Fayza Lamari, mère de l'attaquant du PSG, souhaitait ouvrir une société de conseils pour footballeurs. Un projet qui suscité voilà de nombreuses critiques, notamment chez les agents déjà en place. Et voilà qu'un nouveau tacle a été adressé à la mère de Kylian Mbappé.

Connue pour être la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari a un projet en tête. En effet, il a été révélé qu'elle lançait sa structure de conseils et s'occuper des intérêts de certains joueurs. On peut déjà y retrouver Kylian Mbappé, son frère Ethan Mbappé, mais également le joueur de l'OL, Rayan Cherki. Le clan Mbappé vient ainsi marcher là sur les plates-bandes des agents déjà en place et visiblement, ça ne plait pas dans le milieu.

« Cela me semble un manque de respect pour la profession »

Récemment, c'est Alejandro Camano, agent d'Achraf Hakimi, qui s'en était pris à la mère de Kylian Mbappé. « Nous sommes surpris que, parce qu'elle est la mère d'un joueur important, elle puisse se mêler du marché. Achraf fait partie de la famille Footfeel, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation personnelle avec Kylian que nous respectons, et nous l'aimons bien pour cela. Mais le fait que l'environnement de Mbappé, qui est assez dense, lourd, à cause de toutes les personnes qui l'entourent, laisse échapper qu'Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de son manque d'expérience sur le marché. Être la mère d'un joueur ne suffit pas, cela me semble un manque de respect pour la profession, il y a de grands agents qui s'occupent d'un marché très dur et très difficile pour que des gens qui n'ont absolument aucune expérience veuillent opter pour des joueurs de cette importance. Nous pensons que c'est un canular, qu'il n'y a aucune chance et la presse française qui la contrôle s'en fait l'écho, mais il n'y a aucune chance. Ce qui me gêne, c'est l'irruption dans un marché en essayant de toucher des gens qui ont un autre agent. Je comprends qu'ils veuillent Achraf, c'est le meilleur latéral du monde, mais ce n'est pas une explication pour dire qu'il va avec eux. Il n'y a aucune chance », lâchait-il.

« Elle n'a pas la capacité d'agir »