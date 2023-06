PSG : Surprise, l'Arabie Saoudite débarque pour Mbappé !

Thibault Morlain

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Ne voulant pas prolonger, l'attaquant aurait été placé sur le marché des transferts. Ainsi, on évoque désormais un possible départ vers le Real Madrid. Mais voilà que Liverpool pourrait aussi frapper fort dans ce dossier Mbappé. Et si l'Arabie Saoudite avait également sa carte à jouer ?

Cristiano Ronaldo a donc ouvert la voie vers l'Arabie Saoudite, nouvel Eldorado du football mondial. Désormais, de nombreuses stars imitent le quintuple Ballon d'Or et ça ne devrait pas s'arrêter dans les semaines et mois à venir. Quels seront alors les prochains gros noms à rejoindre l'Arabie Saoudite ? Kylian Mbappé pourrait faire partie des cibles dans le futur.

« Les clubs saoudiens vont faire des offres à Mbappé »

Economiste au CDES de Limoges, Christophe Lepetit l'a annoncé au Parisien : l'Arabie Saoudite passera à l'offensive pour Kylian Mbappé ou encore Erling Braut Haaland. « Il y a un risque de pression financière accrue sur les grands clubs européens. Les clubs saoudiens vont faire des offres à Mbappé, Haaland ou Bernardo Silva, lesquels pourront utiliser ces offres pour renégocier à la hausse leurs conditions financières », a-t-il expliqué.

Des contrats multipliés par 8