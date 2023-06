PSG : Luis Enrique prépare un coup de tonnerre avec Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG est confronté à un énorme dilemme sur ce mercato. Vendre Kylian Mbappé cet été, ou le garder et peut-être le voir partir librement l'année prochaine. Personne ne sait encore précisément quel choix la direction parisienne va faire. Mais pour Luis Enrique, qui devrait être nommé la semaine prochaine, il faut vendre le Français, s'il ne souhaite pas s'inscrire dans la durée.

Chaque été, l'avenir de Kylian Mbappé fait les gros titres. Cette année il n'y aura pas d'exception. Alors que l'on pensait que le PSG allait être tranquille, tout a changé par la volonté de l'attaquant. En effet, il a envoyé une lettre à son club, pour l'informer qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. À partir de là, les rumeurs sont revenues à vitesse grand V, et le Real Madrid s'est mis à y croire plus que jamais.

Luis Enrique pourrait se séparer de Mbappé cet été

Le premier impacté par un possible de départ de Kylian Mbappé, c'est Luis Enrique. L'Espagnol qui va prendre les rênes du PSG, pourrait donc être privé d'un élément offensif de classe mondiale. Mais alors que l'on pouvait imaginer qu'il ferait des pieds et des mains pour le retenir, il n'en est rien. Selon les informations de Sports Zone , Enrique serait ouvert à un départ du Français cet été. Bien qu'il l'apprécie grandement, si l'attaquant ne souhaite pas s'inscrire dans le projet pour au moins deux ans, il vaudrait mieux s'en séparer maintenant d'après l'ancien coach du FC Barcelone.

Neymar seul rescapé de la MNM ?

Si Kylian Mbappé s'en va, il sera le deuxième membre de la MNM à partir. Lionel Messi a déjà quitté le PSG plus tôt cet été. Il ne resterait plus que Neymar comme seul membre du trio magique. Reste à savoir ce que veut faire Paris du Brésilien, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale est vendeur, et Chelsea est intéressé.