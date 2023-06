PSG, OM… La mèche est vendue pour Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Questionné sur son retour dimanche dernier, Zinédine Zidane a ouvert la porte à un retour en France. Mais en Ligue 1, les options sont peu nombreuses. Le PSG et l'OM ont trouvé leur entraîneur, tandis que l'AS Monaco et l'OGC Nice ont des capacités financières limitées. Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a pris position dans ce dossier.

Depuis mai 2021, Zinédine Zidane se trouve loin des bancs de football. Le champion du monde 1998 profite de son temps libre pour passer du temps avec sa famille et participer à certains évènements caritatifs. Mais l'envie de retrouver un club est bien présente du côté de Zidane. Et la France pourrait être une option comme l'a reconnu Zizou au micro de Téléfoot. « Si j’envisage de travailler en France ? Oui, il ne faut rien s’interdire. Il faut sentir les choses, il faut les vouloir. Je sais ce que je veux aujourd’hui et ce que je ne veux pas » a-t-il déclaré sur TF1 . Alors que le PSG et l'OM ont trouvé leur entraîneur, les seuls possibilités mènent à l'OGC Nice et l'AS Monaco.





Scandale, cet amoureux de l'OM va signer au PSG https://t.co/CCXNlnjsdQ pic.twitter.com/1gWyyOEXR4 — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Un retour en France ? Rothen balance

Pour Jérôme Rothen, Zidane va devoir se faire une raison. « A un moment, le manque va être tellement fort qu’il va être obligé de baisser ses prétentions ou entraîner un club, qui n’est pas forcément dans le très haut-niveau pour gagner la Ligue des champions. Parce qu’il ouvre la porte comme ça, c’est qu’il y pense » a confié l'ancien joueur du PSG. Mais Rothen ne croit aucunement à une arrivée en Ligue 1 de l'ancien international tricolore.

« C’était le moment où jamais »