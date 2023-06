Surprise, un joueur du PSG annonce son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis le début de l’ère QSI, le PSG a beaucoup de mal à retenir ses jeunes talents issus du centre de formation, qui sont souvent davantage attirés par d’autres challenges pour obtenir davantage de temps de jeu. Et ce problème récurrent s’est encore vérifié avec Hugo Lamy qui vient d’annoncer son départ du PSG.

Son nom ne vous dit probablement rien, et pourtant, Hugo Lamy (19 ans) était un pilier des U19 du PSG cette saison, et l’un des éléments les plus prometteurs de l’équipe dirigée par Zoumana Camara. Comme d’autres titis avant lui (Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Tanguy Kouassi, Mike Maignan…), le jeune défenseur a choisi de s’exiler loin du PSG pour le début de sa carrière professionnel, et vient de s’engager avec le club de l'AC Bellinzona en Suisse.

« C’était ma maison »

Sur Instagram, Hugo Lamy a justifié cette décision de quitter le PSG alors que son contrat courait jusqu'en 2025 : « C'est avec beaucoup de gratitude que je dis au revoir à mon club formateur le PSG. Ca a été bien plus qu'un simple club pour moi, c'était ma maison, l'endroit où j'ai grandi en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. Je garderai toujours en moi les souvenirs, les leçons et les amitiés que j'y ai forgées », indique le jeune joueur du PSG.

« Prêt pour ma nouvelle aventure »