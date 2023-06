Mercato : Il annonce son départ du PSG et sort du silence

Baptiste Berkowicz

Le PSG souhaite intégrer le plus possible ses jeunes joueurs à l'équipe première. Warren Zaïre-Emery ou encore El Chadaille Bitshiabu ont pu bénéficier d'un temps de jeu conséquent la saison dernière. Les places sont chères et tous ne peuvent pas accéder au Graal. Hugo Lamy, jeune espoir de 19 ans, a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ du club de la capitale.

Lorsqu'un jeune parisien intègre le centre de formation du PSG, un rêve l'habite : évoluer un jour avec l'équipe première. Le processus est parfois long, trop long pour certains qui préfèrent s'exiler avant de pouvoir peut-être revenir quelques années plus tard dans leur club formateur. Avec l'absence d'équipe réserve, le PSG n'a plus d'intermédiaire entre le monde pro et espoir. Une passerelle pas toujours évidente pour les joueurs.

Un titi s'en va...

Il n'est sans doute pas parmi les jeunes du PSG avec le plus de notoriété mais Hugo Lamy, défenseur droit, était un élément non négligeable de l'équipe de Zoumana Camara. Le jeune parisien a annoncé son départ sur Instagram : « C'est avec beaucoup de gratitude que je dis au revoir à mon club formateur le PSG. Ca a été bien plus qu'un simple club pour moi, c'était ma maison, l'endroit où j'ai grandi en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. Je garderai toujours en moi les souvenirs, les leçons et les amitiés que j'y ai forgées ».

....Direction l'Italie