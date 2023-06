Le PSG prépare un transfert surprise à 80M€

Axel Cornic

C’est un mercato estival très mouvementé qui a commencé le 10 juin dernier, avec le Paris Saint-Germain qui planifie une véritable révolution. Nombreuses pourraient être les victimes et personne n’est à l’abri, puisque même un pilier du projet QSI comme Marco Verratti pourrait faire ses valises. Et comme de nombreuses autres stars européennes, l’Italien serait fini dans le viseur de l’Arabie Saoudite…

Une page devrait se tourner au PSG cet été. Après plus de dix années passées à défendre les couleurs du club, Marco Verratti pourrait partir ! Parmis les principales cibles de la colère des supporters avec Lionel Messi et Neymar, le milieu italien songerait sérieusement à un départ du PSG et une option assez insolite s’est présentée.

Al-Hilal veut convaincre Verratti

Comme Cristiano Ronaldo et de nombreux joueurs des championnats européens, Verratti serait en effet suivi par l’Arabie Saoudite. Selon L’Équipe , une délégation d’Al-Hilal aurait récemment rallié Paris pour tenter de convaincre l’international italien de franchir le pas. Il pourrait ainsi rejoindre Kalidou Koulibaly ou encore Ruben Neves, qui ont déjà cédé aux sirènes du club saoudien.

Le PSG demande 80M€