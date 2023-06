Bataille en Arabie Saoudite pour cette star du PSG

Thibault Morlain

Il y a quelques mois, Marco Verratti prolongeait jusqu'en 2026 avec le PSG. Mais voilà que malgré ce nouveau contrat, l'Italien pourrait ne pas s'éterniser dans la capitale. Aux dernières nouvelles, l'Arabie Saoudite aurait entamé son pressing pour récupérer Verratti. Et le milieu de terrain aurait visiblement la cote dans le pays du Golfe.

Si on parle beaucoup d'un possible départ de Kylian Mbappé, d'autres stars du PSG pourraient également s'en aller cet été. Il y a Neymar, mais également Marco Verratti. Au terme d'une saison où l'Italien a été très critiqué, voilà que son avenir pourrait s'écrire loin de Paris. Malgré un contrat jusqu'en 2026, Verratti ferait notamment l'objet d'un vif intérêt de la part de l'Arabie Saoudite.

Verratti vers Al-Hilal...

Reste à savoir quel club saoudien Marco Verratti pourrait rejoindre. Et visiblement, on s'arracherait les services du joueur du PSG là-bas. Comme annoncé initialement par Marco Moretto, journaliste pour Relevo , c'est Al-Hilal qui serait l'équipe la plus intéressée par le milieu de terrain italien.

... ou Al-Ahli ?

Mais voilà qu'un autre club d'Arabie Saoudite voudrait à son tour Marco Verratti. On pourrait alors assister à une bataille pour le joueur du PSG. Toujours selon Matteo Moretto, Al-Ahli aurait aussi des vues sur Verratti. A noter toutefois qu'aucun de ces deux clubs n'aurait un accord avec le Parisien pour le moment.