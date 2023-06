C’est confirmé, un transfert historique se prépare au RC Lens

Axel Cornic

Dauphin du Paris Saint-Germain cette saison, le RC Lens se prépare pour faire son grand retour en Ligue des Champions avec un mercato estival très chargé. Cela concerne notamment le capitaine Seko Fofana, qui avait prolongé son contrat en grande pompe il y a un an et qui pourrait désormais se joindre à l’énorme exode de joueurs européens vers l’Arabie Saoudite.

Cristiano Ronaldo n’aura finalement été que le premier. Ce début de mercato estival est surtout animé par l’Arabie Saoudite, avec un véritable flot de stars qui rejoignent la Saudi Pro League, de Karim Benzema à N’Golo Kanté, en passant par Kalidou Koulibaly. Et La Ligue 1 n’est pas en reste…

Fofana, le prochain coup de l’Arabie Saoudite

Voilà en effet plusieurs jours que l’Arabie Saoudite est annoncées sur les traces de Seko Fofana, capitaine et véritable homme fort du RC Lens. Son club a confirmé et L’Équipe nous apprend que les négociations continueraient en coulisses pour ce qui pourrait devenir le plus gros transfert de l’histoire des Sang et Or .

Le RC Lens réclame 40M€

D’après les informations du quotidien, le milieu de 30 ans posséderait un bon de sortie et le RC Lens aimerait récupérer une indemnité de transfert autour des 40M€, soit quatre fois son prix d’achat en 2020. Pour le moment ce montant n’est pas assuré, mais la puissance financière d’un club comme Al-Nassr pourrait bien faire la différences.