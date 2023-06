Le RC Lens s’active pour ce transfert historique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au terme d’une saison historique, le RC Lens pourrait bien réaliser la plus grosse vente de son histoire. Le club artésien a confirmé des discussions entre Seko Fofana et Al-Nassr, il pourrait partir pour 40M€. Les Sang et Or ont déjà commencé à travailler sur sa succession, plusieurs profils sont étudiés.

Le RC Lens savait qu’il allait vivre un été agité. Après une saison exceptionnelle terminée à la 2ème place du championnat, les Sang et Or sont attaqués de tous les côtés. Loïs Openda est un exemple. Pour sa première saison, l’international belge a inscrit 21 buts en Ligue 1, suffisant pour aller voir ailleurs, Openda veut partir au RB Leipzig. Seko Fofana pourrait lui aussi quitter le RC Lens cet été.

Seko Fofana sur le départ

En effet, le club artésien a confirmé que des discussions avaient lieu entre Al-Nassr et Seko Fofana « Les échanges s'inscrivent dans la plus grande transparence, un respect mutuel et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes », a précisé le RC Lens pour le journal L’Équipe . Du côté de la direction des Sang et Or, on a déjà commencé à préparer l’après Fofana qui pourrait partir pour 40M€, ce qui serait un record en termes de vente. Même si le capitaine lensois risque de laisser un vide dans l’effectif de Franck Haise…

Wanda Nara force un transfert au PSG https://t.co/uwH3fljAsE pic.twitter.com/FBQDsNGtgC — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Plusieurs pistes étudiées pour lui succéder