Mercato : Une star du RC Lens vers l'Arabie Saoudite ?

Auteur d'une saison prodigieuse, le RC Lens a finalement terminé 2ème de Ligue 1 à un petit point du champion parisien. Figure de proue d'une équipe combative et hargneuse, le capitaine Seko Fofana pourrait se retrouver convoité sur le marché des transferts. Après un intérêt prononcé du PSG l'hiver dernier notamment, l'Ivoirien pourrait finalement rallier...l'Arabie Saoudite.

Après une saison riche en émotions, le RC Lens doit rapidement se remettre au travail. Et pour cause, l'an prochain, les Sangs et Or disputeront la Ligue des Champions mais devront également confirmer leur nouveau statut en Ligue 1. Ainsi, le club lensois aspire à se renforcer sur le mercato estival. Mais Lens pourrait également faire face à une avalanche de départs...

Openda et Fofana sur le départ du RC Lens

Ainsi, ces derniers jours c'est l'attaquant belge Loïs Openda qui était au centre de l'attention. Révélé aux yeux du grand public cette saison avec le RC Lens, ce dernier déclarait récemment vouloir rejoindre le RB Leipzig, qui pourrait dépenser plus de 30 M€ dans l'opération. Prolongé jusqu'en 2025 en août 2022, Seko Fofana avait été l'objet de convoitises de la part du PSG notamment. Cet été, le capitaine lensois pourrait définitivement dire adieu aux Sangs et Or .

Al-Nassr fonce sur Seko Fofana