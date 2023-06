Incroyable, le PSG est prêt à lâcher une star gratuitement

Arnaud De Kanel

Barré par Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas avait filé en prêt à Nottingham Forrest cet hiver. Le Costaricien s'est bien relancé en Premier League où il a permis à son club de se maintenir. Revenu dans la capitale, le triple vainqueur de la Champions League pourrait être libéré de son contrat par le PSG.

Le mercato bat son plein au PSG. Outre les potentielles recrues attendues, le club de la capitale doit également gérer tous les joueurs revenus de prêt. C'est notamment le cas de Keylor Navas. Déjà poussé vers la sortie l'été dernier par Christophe Galtier, le portier ne serait pas en odeur de sainteté à Paris.

Mercato : C’est confirmé, le PSG a tenté un deal incroyable https://t.co/ouR23CqafV pic.twitter.com/FBqlsIoTvx — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Navas est à vendre

Keylor Navas devrait aussitôt repartir. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , le PSG chercherait à se débarrasser de son gardien. Arrivé en 2019, il avait paraphé un contrat assorti d'un salaire assez considérable. L'arrivée de Gianluigi Donnarumma a rebattu toutes les cartes et le PSG ne peut plus se permettre de verser une telle indemnité mensuelle à une doublure à cause du fair-play financier. Une solution pourrait être trouvée.

Le PSG prêt à le libérer ?