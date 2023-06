Il cartonne à l’OM et promet un mercato de folie

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez s’est trouvé une seconde jeunesse dans la cité phocéenne et s’est emparé des cœurs des supporters de l’OM. Pour prolonger son contrat qui arrive à expiration, le Chilien réclamerait un mercato de grande qualité. Si cette condition n’est pas respectée, Sanchez devrait plier bagage.

Du haut de ses 34 ans, Alexis Sanchez est parvenu à faire une saison pleine à l’OM en inscrivant 18 buts toutes compétitions confondues après un exercice compliqué à l’Inter. De retour à son meilleur niveau, le Chilien a toujours soif de titres et l’a publiquement fait savoir cette saison en conférence de presse après l’élimination surprise de l’OM en 1/4 de finale de la Coupe de France face à Annecy.

Kondogbia en approche, Sanchez attend plus de l’OM sur le mercato

De quoi le pousser à s’interroger sur son avenir à l’OM, le contrat le liant au club phocéen expirant le 30 juin prochain. Selon Foot Mercato , Alexis Sanchez aimerait que la direction marseillaise lui promette un projet gagnant avant d’accepter de rempiler pour au moins une saison supplémentaire. Certes, Geoffrey Kondogbia pourrait prochainement s’installer à Marseille. Cependant, cela pourrait ne pas être suffisant.

Marcelino un début, Sanchez veut le gratin