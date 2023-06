OM : Il vend la mèche pour les trois feuilletons du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais officiel, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Marcelino, qui va donc prendre le relais d’Igor Tudor sur le banc du club phocéen. Et un ancien protégé du technicien espagnol dévoile les méthodes tactiques de Marcelino, laissant entendre qu’il pourrait conserver Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi et recruter Geoffrey Kondogbia.

Vendredi soir, l’OM a officialisé la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur ! Après avoir explosé plusieurs pistes ces dernières semaines (Gallardo, Galtier, Fonseca), Pablo Longoria a finalement jeté son dévolu sur le technicien espagnol, et ce feuilleton étant désormais réglé, le président de l’OM va pouvoir se pencher sur les cas brûlants du mercato estival, à commencer par le futur incertain d’Alexis Sanchez et Mattéo Guendouzi, ainsi que le potentiel recrutement de Geoffrey Kondogbia qui fait figure de priorité.

« Complètement différent de Tudor »

Ancien protégé de Marcelino à Villarreal de 2013 à 2014, l’attaquant français Jérémy Perbet s’est confié sans détour sur les habitudes tactiques du nouvel entraîneur de l’OM dans les colonnes de L’EQUIPE : « Je ne regarde pas beaucoup de foot à la télé, mais je vois tous les matches de Marseille parce que je suis un grand supporter de l'OM. Sur le profil, je pense que ça peut vraiment coller. Après, de ce que j'ai connu, ce sera complètement différent de Tudor », indique Perbet.

Sanchez, Guendouzi et Kondogbia à l’OM avec Marcelino ?