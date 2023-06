OM : Le nouvel entraineur tient sa première recrue !

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur de l'OM vendredi, Marcelino ne perd déjà pas de temps. L'Espagnol de 57 ans a identifié sa première recrue et il s'agit de Geoffrey Kondogbia, un joueur qu'il a su bonifier dans le passé lorsqu'il l'a eut sous ses ordres. Les retrouvailles entre les deux hommes pourraient faire un bien fou à l'OM.

Cette fois-ci, c'est fait. Marcelino est bien le nouveau coach de l'OM. L'Espagnol débarque dans la cité phocéenne avec un staff moins conséquent que celui de Marcelo Gallardo et surtout avec des idées de jeu précises. Selon Foot Mercato , il aurait déjà communiqué à ses nouveaux dirigeants ses premières envies sur le mercato. Geoffrey Kondogbia en fait partie et au-vu du passif entre les deux hommes, on comprend mieux pourquoi.

«C’est lui qui avait insisté pour le recruter»

Désireux de rejoindre l'OM, Geoffrey Kondogbia pousse pour quitter l'Atletico Madrid. L'international centrafricain sait qu'il pourra se relancer à Marseille notamment car il y retrouvera Marcelino, un coach avec lequel il avait billé à Valence. « C’est lui qui avait insisté pour le recruter à Valence et il l’avait attendu tout l’été. C’est un très bon footballeur, mais Marcelino l’a rendu encore meilleur et a tiré le maximum de son potentiel, voire plus. À Madrid, il n’a jamais réussi à retrouver ce niveau-là », explique un spécialiste du championnat espagnol dans les colonnes de La Provence . Raoul Savoy, le sélectionneur de la Centrafrique, se réjouit des retrouvailles entre Marcelino et Geoffrey Kondogbia.

«Ça serait très positif qu’il le retrouve à Marseille»