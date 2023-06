C'est officiel, l'OM lance enfin son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d’un long feuilleton qui aura duré plusieurs semaines, l’OM a enfin mis un terme au suspens en officialisant vendredi soir la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur. Le tout premier renfort de l’été pour le club phocéen, qui va donc enfin pouvoir lancer son mercato sereinement.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’OM a décidé de mettre un terme au règne d’Igor Tudor au terme de la saison 2022-2023, et il ne s’agit donc pas en réalité d’une démission de l’entraîneur croate comme cela a pu être avancé. Ces dernières semaines, Pablo Longoria était donc en quête d’un nouveau technicien, et après exploré plusieurs pistes (Gallardo, Paulo Fonseca, Galtier), le président de l’OM a fini par jeter son dévolu sur Marcelino.

Surprise, il fait un énorme sacrifice pour son transfert à l’OM https://t.co/ihcHN5HxAM pic.twitter.com/x7cb44RalN — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

Marcelino débarque à l’OM

La nouvelle a d’ailleurs été annoncée vendredi soir par l’OM, et Marcelino lance donc officiellement le mercato du club marseillais avec son arrivée, la première de l'été : « Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total », a indiqué Marcelino dans le communiqué officiel de l’OM.

Un été enfin lancé