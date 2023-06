Miraculé, le FC Nantes prépare un mercato de folie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'une saison plus que délicate, le FC Nantes a finalement réussi à assurer l'essentiel, à savoir son maintien en Ligue 1 grâce à une victoire contre Angers lors de la dernière journée (1-0). Dans la foulée, la prolongation de Pierre Aristouy a été officialisée et le coach des Canaris réclame du lourd afin de ne pas connaître les mêmes difficultés.

Auteur d'un parcours européen encourageant en Ligue Europa, le FC Nantes s'est également lourdement incliné en finale de la Coupe de France. Sur le papier, la saison aurait pu être réussie, mais jusqu'au dernier moment, les Canaris ont du lutter pour leur maintien dans l'élite. Arrivé pour les quatre dernières journées, Pierre Aristouy a finalement réussi sa mission et le FC Nantes s'est maintenu en L1. Désormais, il attend du lourd sur le mercato.

📼🔙 Le soulagement, il y a une semaine. pic.twitter.com/wk7qeTNcW5 — FC Nantes (@FCNantes) June 10, 2023

Aristouy annonce du lourd

« On a évoqué la situation des joueurs, ciblé les postes qui nécessitent un recrutement. Il faudra un latéral gauche car Quentin (Merlin) n’en est plus un. Jaouen (Hadjam) peut en être un, même si je pense qu’il est à l’aise dans un rôle plus offensif. Il faut se poser la question de la défense centrale, du gardien en cas de départ de d’Alban (Lafont). Au milieu, je pense qu’on doit avoir plus d’impact et d’explosivité. On a besoin d’un joueur capable de gagner des mètres par la conduite de balle et de casser des lignes. Plus haut, il faudra peut-être remplacer Ludovic Blas. J’aimerais deux profils différents, un dans le registre du ressenti et du jeu de Quentin, un autre avec plus de vitesse et d’explosivité », confiait le coach des Canaris dans les colonnes de Ouest-France , avant d'en rajouter une couche.

«J’ai exposé plusieurs systèmes de jeu»