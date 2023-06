Il a vécu un calvaire à l’OM, il raconte

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après seulement une saison, Igor Tudor a décidé de quitter ses fonctions et n'est donc plus l'entraîneur de l'OM. Il faut dire que le Croate a vécu une saison mouvementée durant laquelle ses choix ont grandement fait parler notamment concernant Dimitri Payet qui a récemment reconnu avoir eu du mal avec la méthode du Tudor.

Il y a tout juste un an, Jorge Sampaoli annonçait sa démission de l'OM, poussant Pablo Longoria à s'activer pour dénicher un nouveau coach, à savoir Igor Tudor. Finalement, rebelote cette saison puisque le Croate a décidé de quitter ses fonctions un an après son arrivée. Un départ qui n'affecte pas réellement Dimitri Payet qui expliquait il y a quelques jours avoir connu une saison plus que compliquée.

📲Suivez la conférence de presse d’avant #ACAOM en compagnie de notre coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 et @Valrongier28 en direct sur notre chaine @TwitchFR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 1, 2023

«Ce n'était pas simple»

« Je ne sais pas. J'ai respecté ses choix toute la saison. Pourtant, il aurait pu m'utiliser un peu plus. En tout cas, sur certains matches un peu fermés. Il avait ses idées, je n'entrais pas dans ses plans mais j'aurais aimé, parfois, qu'il me fasse un peu plus confiance. C'est là où c'était difficile moralement. Je suis sorti frustré de pas mal de matches. J'ai toujours été titulaire dans ma carrière, je n'étais pas habitué à ça (il a été aligné d'entrée onze fois). Ce n'était pas simple », racontait le numéro 10 de l'OM dans une interview accordée à France Football avant d'en rajouter une couche.

«On a été un peu choqués»