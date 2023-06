Messi se lâche sur le PSG, il prend très cher !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis plusieurs jours désormais, Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'Argentin va s'engager avec l'Inter Miami, deux ans après sa signature à Paris. Mais son départ ne risque pas de faire beaucoup de déçus. Christophe Dugarry et Jérôme Rothen ont notamment été particulièrement virulents à l'égard de La Pulga.

Deux ans après son arrivée, Lionel Messi ne prolongera donc pas son contrat avec le PSG. Le champion du monde argentin a quitté le club de la capitale pour rejoindre l'Inter Miami. Et au moment d'annoncer son choix, dans les colonnes de Mundo Deportivo , Lionel Messi n'avait pas manqué de charger le PSG annonçant que « c'était deux ans pendant lesquels je n'étais pas heureux, je ne m'amusais pas, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai raté beaucoup de choses de la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d'activités avec eux . » Des propos qui n'ont pas manqué de faire parler et d'être critiqués. Christophe Dugarry s'était notamment insurgé contre Lionel Messi au micro de Rothen s'enflamme .

✨❤️💙 #MerciMessi La version intégrale est disponible sur notre chaîne YouTube ! 📺 https://t.co/GStsm9Q6yY pic.twitter.com/fgq9vbp1hP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 6, 2023

«Sincèrement, elle est moche et incompréhensible cette sortie»

« Sincèrement, elle est moche et incompréhensible cette sortie. Tu as le droit de ne pas avoir été très bien pendant deux ans. Mais quand tu écoutes ses arguments… Il dit qu’il ne pouvait pas aller chercher ses enfants à l’école, c’est un peu léger. J’en ai marre de ces joueurs qui ne parlent que d’eux. Ils ont tout pour être heureux. Tout est fait pour qu’ils soient dans les meilleures conditions. Il part en expliquant qu’il n’a pas été heureux. Mais mets-toi à la place de tes coéquipiers, ton entraîneur, tes supporters ! C’est d’un ridicule. Je ne comprends pas, il n’a pas des conseillers ? Comment tu peux dire de telles âneries ? Tu peux le ressentir, pourquoi pas, ça peut arriver, mais il faut donner des arguments… Ce n’est vraiment pas classe mais je ne suis qu’à moitié surpris. Ibrahimovic avait fait la même chose et ce sera pareil avec Neymar. Beckham, lui, était parti avec élégance », expliquait le champion du monde 1998. Un avis partagé par Jérôme Rothen qui faisait même quelques révélations au sujet du comportement de Lionel Messi.

«On a eu vent de pas mal de choses»