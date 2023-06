Mercato : Le PSG lâche une fortune pour sa nouvelle star

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien déterminé à recruter un buteur de renommée internationale cet été, le PSG en pince notamment pour Victor Osimhen, le joueur de Naples. Et le club de la capitale aurait enfin lancé sa première offensive dans ce dossier en proposant 115M€ pour rafler la mise avec Osimhen cet été.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherche à faire venir un buteur de premier choix cet été, et plusieurs noms sont ciblés à cet effet : Harry Kane (Tottenham), Randal Kolo Muani (Francfort) ou encore Victor Osimhen (Naples). Mais ces trois pistes sont loin d’être évidentes à boucler, et notamment la dernière.

Naples ne facilite pas la tâche au PSG

Récemment interrogé en conférence de presse, le président de Naples Aurelio de Laurentiis jetait un gros froid sur la piste Osimhen au PSG : : « Avec Osimhen, nous avons déjà parlé avant d'organiser la fête du Scudetto à Naples. Avec lui, nous sommes d'accord sur le principe d'une prolongation de deux ans », confiait le dirigeant italien. Mais le PSG n’a pas jeté l’éponge pour autant.

Le PSG dégaine une offre de 115M€

Comme l’a révélé La Repubblica, le PSG serait passé à l’action en formulant une offre de 115M€ à Naples pour Victor Osimhen. Un montant qui semble toutefois assez loin des attentes du président De Laurentiis, qui réclamerait au minimum 150M€ dans ce dossier. La suite au prochain épisode...