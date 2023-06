Le PSG dégaine une offre de 115M€, Mbappé exulte

Axel Cornic

Dès son arrivée, Luis Campos a rapidement décelé les manques du Paris Saint-Germain et a donc cherché à recruter un numéro 9. Il n’y est pas arrivé et ce mercato estival semble donc être le moment parfait, surtout avec le départ de Lionel Messi. Et le dirigeant parisien semble avoir une priorité bien précise...

La MNM, c’est fini. Avec le départ de Lionel Messi et celui probable de Neymar, le PSG va avoir une toute nouvelle attaque. Luis Campos semble déjà avoir une idée précise, puisque RMC Sport a annoncé qu’il souhaiterait recruter Victor Osimhen.

Stupeur au PSG, l'ultimatum XXL de Mbappé https://t.co/xKGBluZoAd pic.twitter.com/OAB7bLJr7K — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Osimhen, le favori de Campos

L’international nigérian a plusieurs avantages, puisqu’en plus d’être un numéro 9 pouvant attaquer la profondeur, il peut également jouer le rôle de pivot. Il l’a en effet fait à la perfection cette saison au Napoli avec Khvicha Kvaratskhelia, son compère de l’attaque championne d’Italie.

Le PSG aurait formulé une offre de 115M€