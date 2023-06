Mercato : Le PSG dégaine une offre de transfert à 120M€ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG voit grand lors de ce mercato estival. A la recherche d'un numéro 9, le club parisien serait prêt à dépenser plus de 100M€ pour recruter Victor Osimhen. Un dossier complexe en raison de la position du Napoli, mais aussi du prix de l'attaquant de 24 ans, qui avoisine les 150M€.

Le mercato estival est agité au PSG. Aucune annonce n'a été faite, mais le club parisien aurait déjà bouclé trois dossiers : celui de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Mais ce n'est pas terminé puisque la formation française rechercherait, également, un numéro 9 de classe mondiale.

Le PSG va offrir 120M€ à Osimhen

Selon les informations divulguées par Alfredo Pedulla, le PSG serait toujours intéressé par Victor Osimhen, auteur de 26 buts en Serie A la saison dernière. A en croire le journaliste italien, le club parisien serait prêt à offrir au Napoli près de 120M€.

Le PSG se rapproche de son prix de transfert

Une somme toujours pas suffisante pour recruter Osimhen. A en croire le journaliste, le Napoli réclamerait entre 140 et 150M€. Il faut dire que le buteur nigérian demeure la grande priorité de Luis Campos, à l'origine de son arrivée en août 2019. Mais dans ce dossier, la concurrence de la Premier League se ferait de plus en plus présente.