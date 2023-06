Neymar - PSG : Coup de tonnerre, il lâche une inquiétante confidence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 31 ans, et alors que son contrat court jusqu’en juin 2027, Neymar n’apparaît plus comme un élément intransférable aux yeux des décideurs du PSG. Loin de là puisque ces derniers aimeraient se séparer de l’international brésilien, qui compte pour sa part poursuivre son aventure dans la capitale. En privé, le numéro 10 se montre motivé, mais tout le monde n’est pas aussi optimiste, y compris dans son propre pays.

Après les doutes, la détermination. Alors qu’on le disait prêt à quitter le PSG après avoir vu une centaine de supporters débarquer devant son domicile de Bougival (Yvelines) pour réclamer son départ, Neymar semble désormais vouloir rester du côté du Parc des Princes, surtout avec l’arrivée attendue de Luis Enrique, son ancien entraîneur au FC Barcelone.

Neymar parti pour rester

« Pour l'instant, Neymar n'a pas exprimé d'envie de départ , a réaffirmé jeudi le journaliste Benjamin Quarez sur le site du Parisien , répondant à la question d’un internaute . Maintenant, un entraîneur qu'il connait bien arrive. Il a été le grand Neymar sous les ordres de Luis Enrique avec Barcelone et cela peut changer la donne. Tu as dû voir que le très probable futur coach l'aurait appelé ces derniers jours. Je te confirme cette information. Les deux ont échangé et il n'a pas été question d'un départ lors de cette discussion. » Selon L’Équipe , le Brésilien est bien disposé à rester au PSG et aurait affiché sa motivation à son entourage. Cependant, le doute persiste chez les observateurs.

« Tout ça est encore très flou »