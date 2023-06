Le boss veut faire le ménage, qui doit quitter l’OM en priorité ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le marché des transferts a ouvert ses portes officiellement il y a près de deux semaines. Pour le moment, l’OM n’a encore bouclé aucun transfert hormis le départ d’Arkadiusz Milik. Mais le club olympien entend bien vendre plusieurs joueurs. Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder ou encore Dimitri Payet pourraient bien quitter Marseille. Selon vous, qui doit quitter l’OM en priorité ?

L’été est lancé pour l’OM. Dans quelques jours, sauf surprise, Marseille devrait boucler l’arrivée de Marcelino. L’occasion pour Pablo Longoria de se focaliser pleinement sur le marché des transferts. Le président marseillais a déjà ciblé plusieurs profils mais il devra aussi se bouger dans le sens des départs.

Guendouzi peut rapporter un joli chèque

L’OM ambitionne de réaliser quelques jolies ventes et il y a des candidats. Matteo Guendouzi est courtisé par West Ham et Marseille attend la vente de Declan Rice pour que les Hammers passent à l’action a révélé L’Équipe . Isaak Touré a également la cote, un club anglais aurait même dégainé une offre assure La Minute OM.

OM : Tudor est parti, son successeur lâche une punchline https://t.co/kr0TYR8wSW pic.twitter.com/QamuYCi7fw — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Un départ surprise n’est pas à exclure

Et ils ne sont pas les seuls. Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder pourront aussi partir en cas de bonne offre. Dimitri Payet a scellé son avenir mais l’OM ne serait pas contre un départ. Chancel Mbemba, Valentin Rongier et Jonathan Clauss ont moins de chance de partir mais si jamais l’OM est approché, rien n’est à exclure. Pour vous, qui l’OM doit-il vendre en priorité ?



A vos votes !