Transferts : La mèche est vendue pour la star de l’OM ?

La rédaction

Ce n'est un secret pour personne, l'OM souhaite à tout prix conserver Alexis Sanchez, l'un des fers de lance de cette équipe marseillaise la saison dernière. Mais dans ce dossier, le flou persiste. L'agent de l'international chilien, censé mener les négociations, prendrait doucement ses distances, alors que la menace Arabie Saoudite commence à se faire ressentir.

Pablo Longoria ne s'est plus où donner de la tête en ce début de mercato estival. Entre la succession d'Igor Tudor et le recrutement estival, le président de l'OM est débordé, alors que d'autres dossiers arrivent sur son bureau. L'un d'eux concerne Alexis Sanchez, dont le contrat avec le club marseillais expire en juin prochain. L'international chilien n'a toujours pas rendu sa décision, lui qui espère obtenir des garanties sportives dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, Pablo Longoria devrait tout faire pour essayer de le convaincre.





L'OM veut le conserver

« Sa saison est positive, c'est un leader exemplaire. Son niveau d'exemplarité nous pousse à vouloir continuer avec lui. On l'a dit à son agent, notre intention est de continuer avec Alexis, mais l'économie c'est autre chose. Quand on voit l'Arabie Saoudite ces derniers jours... Avec Alexis Sanchez, on est à l'écoute, les discussions ont commencé de façon positive. On est maintenant dans une conversation. C'est ce qu'on s'était dit. On lui a proposé un meilleur salaire que ce qu'il avait cette saison » avait lâché le président de l'OM en conférence de presse.

L'agent d'Alexis Sanchez prend ses distances