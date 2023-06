L'OM a trouvé l'héritier de Guendouzi, une grande nouvelle tombe

Amadou Diawara

Alors que Matteo Guendouzi serait poussé vers la sortie cet été, l'OM souhaiterait boucler le transfert de Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain. Toutefois, le club phocéen serait à la lutte avec Besiktas sur ce dossier. Mais heureusement pour l'OM, le club turc n'aurait pas les moyens de répondre favorablement aux exigences financières de Geoffrey Kondogbia.

Conscient que Matteo Guendouzi dispose d'une grosse cote sur le marché, l'OM voudrait boucler son transfert lors de ce mercato estival pour se remplir les poches. Et pour remplacer numériquement l'international français, le club phocéen aurait déjà une idée bien précise. Selon les informations d' AS , Pablo Longoria songerait à recruter Geoffrey Kondogbia, qui est en fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'Atlético de Madrid. Toutefois, le président de l'OM serait soumis à une lourde concurrence pour l'international centrafricain.

Besiktas veut plomber l'OM pour Kondogbia

D'après AS , Geoffrey Kondogbia ne manquerait pas de prétendants. En effet, le milieu de terrain de 30 ans aurait la cote en Arabie Saoudite et serait dans le viseur de Besiktas. Mais heureusement pour l'OM, l'écurie turque serait limitée financièrement sur ce dossier.

Besiktas trop court financièrement ?