OM : Le nouvel entraîneur programme son premier transfert !

Après avoir essuyé plusieurs échecs, l’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur en la personne de Marcelino. L’ancien technicien du FC Valence, proche de Pablo Longoria, devrait s’engager pour deux saisons, de quoi permettre au club phocéen de passer la seconde sur le mercato. L’Espagnol aura son mot à dire sur les dossiers et pourrait miser sur l’un de ses anciens joueurs.

Ne parvenant pas à attirer Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca pour la succession d’Igor Tudor, Pablo Longoria a finalement misé sur Marcelino. Le nom du technicien espagnol est longtemps revenu depuis l’arrivée du président de l’OM dans la cité phocéenne, les deux hommes étant proches. Un accord aurait été trouvé, et Marcelino devrait ainsi s’engager pour deux saisons et participer au mercato de l’OM.

Du mouvement attendu à Marseille

Avec Marcelino, Pablo Longoria va ainsi pouvoir accélérer sur le mercato, alors que de nombreux mouvements sont encore attendus du côté de l’OM. La formation marseillaise a pris pour habitude de multiplier les départs et les arrivées au cours des derniers étés, et l’année 2023 ne fera pas exception.

Marcelino prêt à retrouver Kondogbia ?