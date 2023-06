L’OM a trouvé son prochain entraîneur, une catastrophe est redoutée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après des semaines de recherches intenses, l'OM touche au but. Comme annoncé ce jeudi, le club marseillais est parvenu à trouver un accord avec Marcelino, ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao. Un entraîneur, qui a passé la grande majorité de sa carrière en Espagne, et qui n'a pas forcément laissé de bons souvenirs au sein des clubs des clubs où il est passé.

L'OM a trouvé son bonheur. Après avoir essuyé les refus de Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, le club marseillais a décidé de miser sur Marcelino, ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao. Le technicien espagnol a donné son accord pour rejoindre le club marseillais et prendre la succession d'Igor Tudor, parti pour de nombreuses raisons comme l'a expliqué le 10Sport.com en exclusivité ce mercredi. Journaliste pour So Foot , Anna Carreau a détaillé le style essentiellement défensif de Marcelino. Selon elle, l'OM devrait baser son jeu sur le contre.

Le style Marcelino décrypté

« I l a une philosophie de jeu plutôt basée sur le contre, avec des transitions offensives huilées, mais il a surtout un bloc très solide, qu’il sait faire évoluer selon le jeu adverse. Il insiste pour relancer de derrière et que les deux milieux axiaux s’écartent et trouvent des angles de passes vers l’avant » a-t-elle confié auprès du Phocéen. Mais comme indiqué par Anna Carreau, Marcelino n'a pas connu que des réussites en Espagne.

« Il est accusé d’avoir détruit le club de l’intérieur »