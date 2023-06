Neymar - PSG : L'énorme punchline de Riolo sur le successeur de Galtier

Amadou Diawara

Après seulement une saison au PSG, Christophe Galtier est sur le départ. Pour remplacer son entraineur, la direction parisienne aimerait miser sur Luis Enrique. Et à en croire Daniel Riolo, le technicien espagnol ne devrait pas aligner Neymar et Marco Verratti, à moins qu'ils ne se soient repris en main.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise. Selon nos informations du 6 juin, Luis Campos a annoncé au technicien français qu'il ne sera plus en place la saison prochaine, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première année à Paris lors de leur dernière réunion.

Enrique, le successeur de Galtier au PSG ?

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le PSG compterait miser sur Luis Enrique, alors que les négociations avec Julian Nagelsmann auraient capoté. Et d'après Daniel Riolo, le technicien espagnol ne devrait pas faire de cadeaux à Neymar et Marco Verratti.

«Si Luis Enrique vient pour faire la nounou...»