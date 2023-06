Le PSG a gâché le mercato de Galtier

Arnaud De Kanel

Trop épuisé pour relever le défi qui l'attendait, Christophe Galtier va quitter le PSG dans les prochains jours. Annoncé à l'OM, qui devrait se rabattre sur Marcelino, le coach était également pisté par le Napoli. Mais sa situation contractuelle a freiné les Napolitains qui se sont rabattus sur Rudi Garcia.

Jugeant la proposition du PSG impossible à refuser, Christophe Galtier avait quitté l'OGC Nice l'été dernier pour succéder à Mauricio Pochettino. Tout avait bien commencé pour le Marseillais mais la Coupe du monde a tout chamboulé. Au retour du Qatar, son PSG était méconnaissable. Un Neymar encore meurtri d'une élimination précoce et un Lionel Messi désintéressé qui venait d'accomplir la quête ultime ont laissé Galtier sans solution. Heureusement, Kylian Mbappé a sauvé les meubles et a permis au club de la capitale de décrocher son onzième titre. Et même avec cela, Christophe Galtier est condamné.

Neymar : Le PSG prêt à faire une folie sur le mercato ? https://t.co/zOEvUbhEX6 pic.twitter.com/BAlTXXkcg9 — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Ça traine pour Galtier

Luis Campos a jugé que Christophe Galtier n'était plus en mesure de continuer avec le PSG à la suite d'un entretien comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. L'ancien coach de l'OGC Nice va être remplacé par Luis Enrique dans les prochains jours sauf qu'il n'a toujours pas trouvé d'accord avec le club de la capitale. Galtier réclame l'entièreté de la dernière année de contrat qu'il devait percevoir mais le PSG ne semble pas encore disposé à s'aligner sur ses demandes. Les discussions sont donc à l'arrêt comme l'indique RMC Sport et ça a déjà joué un vilain tour au technicien français.

Garcia lui grille la priorité

Alors qu'il va être évincé du PSG, Christophe Galtier avait déjà l'opportunité de se relancer et pas n'importe où. En effet, le Napoli, tout récent champion d'Italie, en avait fait l'une de ses deux priorités pour succéder à Luciano Spalletti. Toujours pas libéré de son contrat, Galtier s'est fait ravir le poste par son homologue Rudi Garcia. Si le PSG s'était démené pour trouver un accord, il aurait pu s'offrir un rebond inespéré. Désormais, il sera très compliqué pour lui de retrouver un banc aussi prestigieux dès cet été.