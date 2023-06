PSG : Snobé par l'OM, Galtier prépare une surprise

Amadou Diawara

Viré par le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Christophe Galtier aurait pu rebondir du côté de l'OM. Toutefois, Pablo Longoria a préféré accorder sa confiance à Marcelino pour la succession d'Igor Tudor. Christophe Galtier devrait donc prendre une année sabbatique et rester sans club lors de la saison 2023-2024.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a fait savoir à son entraineur qu'il ne sera plus en place la saison prochaine, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première année à Paris lors de leur dernière réunion.

L'OM choisit Marcelino plutôt que Galtier

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Christophe Galtier aurait pu prendre la succession d'Igor Tudor à l'OM. Toutefois, Pablo Longoria aurait finalement choisi de recruter Marcelino.

Une année sabbatique pour Galtier ?