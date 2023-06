OM : Un entraîneur débarque, ça peut partir au clash

Hugo Chirossel

Après seulement une saison, Igor Tudor et l’OM ont décidé de mettre fin à leur collaboration, malgré un contrat qui courait jusqu’en juin 2024. Les méthodes du Croate ont créé des crispations dans le vestiaire avec certains cadres comme Dimitri Payet et Matteo Guendouzi. Pressenti pour lui succéder, Marcelino a lui aussi un caractère bien trempé et une manière de procéder qui pourraient de nouveau provoquer des tensions.

Cela fait désormais trois semaines que Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont présentés en conférence de presse pour annoncer le départ d’Igor Tudor. « J'ai pris la décision de partir pour des raisons privées et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club », a expliqué l’entraîneur croate à cette occasion. Mais selon nos informations, son départ était une initiative des dirigeants marseillais et les deux parties se sont mis d’accord pour arrêter leur collaboration au bout de seulement un an.

« Il a un contrôle quotidien du poids, de la masse graisseuse et de la nutrition »

Sa gestion du vestiaire a interrogé cette saison et des tensions ont vu le jour dès la préparation estivale avec des éléments importants du groupe. Comme indiqué par RMC Sport , Marcelino est désormais pressenti pour succéder à Igor Tudor sur le banc de l’OM. Mais à quoi faut-il s’attendre en ce qui concerne le technicien espagnol de 57 ans, passé par le FC Séville, Villarreal ou bien Valence ?

« Au début, les joueurs se plaignent beaucoup »