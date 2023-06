Neymar, Marcelino, Galtier… Toutes les infos mercato du 21 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar enflamme la presse espagnole

Le futur de Neymar, sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, continue de faire couler beaucoup d'encre en Catalogne ! SPORT annonce ce mercredi que la direction parisienne envisage toujours de se débarrasser de l'attaquant brésilien et serait même disposée à envisager un prêt dans ce dossier pour le placer au FC Barcelone. De son côté, Mundo Deportivo jette un énorme coup de froid sur ce feuilleton Neymar et indique que Xavi, l’entraîneur du Barça, n’envisage absolument pas de le faire revenir cet été.



OM : C’est bouclé pour Marcelino !

L'OM tient enfin son nouvel entraîneur ! L'ensemble de la presse française ( L'EQUIPE, RMC Sport, Le Parisien ) est unanime, un accord a été trouvé avec Marcelino, qui vient donc succéder à Igor Tudor sur le banc du club phocéen cet été.



OM : Galtier, une piste concrète

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur le retour en force de la piste Christophe Galtier à l'OM ces derniers jours, alors que l'entraîneur français est toujours sous contrat au PSG. Selon le quotidien sportif, Galtier dispose effectivement de solides partisans au sein du club marseillais et a été une alternative concrète avant qu'un accord ne soit finalement trouvé avec Marcelino.



OM : Milik va bien être transféré à la Juventus

Prêté ces derniers mois par l'OM avec option d'achat, Arkadiusz Milik va bel et bien être transféré à la Juventus Turin cet été. La Provence annonce un accord entre l'OM et le club italien sur les bases d'une opération à 6M€ + 1M€ de bonus pour le buteur polonais.



