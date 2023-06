Neymar : Le PSG prêt à faire une folie sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Le mercato de Neymar aurait été relancé par l’arrivée imminente de Luis Enrique sur le banc de touche du PSG. Néanmoins, pour le club de la capitale, son départ serait toujours d’actualité. Au point où pour faciliter la tâche du FC Barcelone et des clubs intéressés, un prêt serait une option.

Neymar ne semble plus être le bienvenu au PSG, comme ce fut le cas dès l’été dernier avec la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du club de la capitale. Le 6 juin dernier, le10sport.com vous a confirmé les intentions de transfert du PSG avec Neymar, tout en soulignant une prise d’informations de la part de Chelsea pour la star auriverde, sous contrat jusqu’en juin 2027.

Luis Enrique change la donne pour Neymar, mais pas pour le PSG

Néanmoins, contrairement à la saison dernière, Neymar n’écarterait pas l’idée d’un départ comme Le Parisien et d’autres médias comme Foot Mercato l’ont affirmé ces dernières semaines. Mais ça, c’était avant la grande nouvelle concernant l’identité du futur entraîneur du PSG : Luis Enrique. L’Equipe a confié cette semaine que la venue d’Enrique, son ancien coach au FC Barcelone, comblerait Neymar au point qu’il penserait à présent à rester au PSG la saison prochaine sous la houlette de l’ancien sélectionneur de la Roja. De quoi compliquer la donne pour le comité de direction du Paris Saint-Germain. Selon SPORT , le club voudrait toujours s’en débarrasser et l’aurait informé du fait qu’il disposait d’un bon de sortie.

Le PSG pense même à un prêt pour Neymar, le Barça annonce la couleur