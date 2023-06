PSG : Une réponse fracassante tombe pour le mercato de Neymar

Thibault Morlain

Malgré le départ de Lionel Messi et possiblement celui de Kylian Mbappé, le PSG chercherait toujours à se séparer de Neymar. Encore une fois, le Brésilien serait poussé vers la sortie. Mais où pourrait-il aller ? Ces dernières heures, ça s'est à nouveau emballé à propos d'un retour au FC Barcelone. Mais voilà que Neymar en serait encore très loin...

Comme l'été dernier, le PSG chercherait encore à faire partir Neymar. Bien que le Brésilien soit motivé pour la saison à venir avec le club de la capitale, chez les dirigeants qataris, on ne semble plus vouloir de lui. Le PSG pousserait ainsi Neymar vers la sortie et voilà qu'il a de nouveau été question d'un retour au FC Barcelone pour l'ancien Blaugrana.

Neymar ? Le FC Barcelone regarde ailleurs

A défaut d'avoir retrouvé Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait-il finalement accueillir Neymar ? De nombreuses rumeurs ont fleuri en ce sens ces dernières heures. Le joueur du PSG a ainsi été annoncé de retour en Catalogne. Mais cela serait beaucoup plus compliqué que ça. Mundo Deportivo apporte alors une terrible réponse à Neymar, assurant qu'un retour n'est pas dans les plans de Xavi, lui qui cible en priorité d'autres postes à renforcer.

« Il n'est pas sur notre liste »