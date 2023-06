PSG : En direct, il annonce encore le transfert de Neymar

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, l'avenir de Neymar a fait énormément parler. Malgré un contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, le Brésilien serait poussé vers la sortie. Et si on annonce que Luis Enrique voudrait continuer avec celui qu'il a connu au FC Barcelone, Daniel Riolo persiste et signe : se séparer de Neymar est bien d'actualité au PSG.

Neymar sera-t-il encore un joueur du PSG la saison prochaine ? Déjà l'été dernier, le club de la capitale avait cherché à se débarrasser du Brésilien. En vain. Cette fois, Luis Campos aimerait bien arriver à ses fins. Daniel Riolo l'a d'ailleurs confirmé encore une fois au micro de L'After Foot , le PSG a bien pour objectif de faire partir Neymar.

Mercato - PSG : Le clan Verratti jette un froid ! https://t.co/aw692OQYX6 pic.twitter.com/uHYPrVKJGj — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

« L'idée est toujours de sortir Neymar »

Même si Luis Enrique semble vouloir Neymar au PSG la saison prochaine, cela ne semble pas être le cas de la direction. Daniel Riolo a alors assuré : « L'idée est toujours de sortir Neymar, même si cela sera très compliqué ».

« S'ils arrivent à sortir Neymar, peut-être que Mbappé peut réfléchir »