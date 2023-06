Le nouvel entraîneur du PSG réclame déjà du lourd au mercato

Thibault Morlain

Alors que tout indique que Luis Enrique sera le remplaçant de Christophe Galtier au PSG, on se demande à quoi ressemblera le mercato de l'Espagnol. Un cas est notamment au centre des débats : Neymar. Dernièrement, le numéro 10 du PSG semblait être poussé vers la sortie, mais voilà que Luis Enrique ne le verrait pas du même oeil.

Comme l'été dernier, le PSG souhaitait se débarrasser de Neymar durant cette intersaison. Oui mais voilà, ça va quelque peu changer au sein du club de la capitale. En effet, sur le banc de touche, Luis Enrique devrait remplacer Christophe Galtier. Et pour Neymar, l'arrivée de l'entraîneur espagnol serait une bonne nouvelle.

Une star du PSG annoncée sur le départ, elle vend la mèche en privé https://t.co/OeqqwEq0Cg pic.twitter.com/d7yhqFgU4g — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Les retrouvailles Neymar-Luis Enrique

Il faut dire que Neymar et Luis Enrique se connaissent très bien. En effet, le Brésilien avait évolué sous les ordres de l'Espagnol au FC Barcelone et entre les deux, le courant était bien passé. Voilà maintenant donc que Neymar pourrait retrouver Luis Enrique.

Neymar de retour au top au PSG ?