Le PSG réclame 100M€ à l'Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Après Karim Benzema, l'Arabie Saoudite veut continuer sa razzia sur les stars européennes. On regarderait notamment pour cela du côté du PSG. Alors que Neymar serait ciblé afin d'oublier Lionel Messi, Marco Verratti serait lui aussi dans les petits papiers des Saoudiens. Mais alors que l'Italien a récemment prolongé, le PSG n'entend clairement pas brader son joueur.

A l'occasion de ce mercato estival, l'Arabie Saoudite voudrait également faire ses courses. Depuis l'échec avec Lionel Messi, il a été annoncé que Neymar était la nouvelle priorité. Mais ce n'est pas tout... Récemment, il a été expliqué que Marco Verratti faisait lui aussi partie des cibles de l'Arabie Saoudite et que le joueur du PSG n'était pas fermé à un départ.

Verratti ? C'est 100M€ !

Il faudra toutefois mettre le prix pour que l'Arabie Saoudite s'offre Marco Verratti. Alors qu'Alfredo Pedulla a confirmé l'intérêt des Saoudiens pour le joueur du PSG, il a également révélé le prix qui avait été fixé pour l'Italien. Ainsi, pour Verratti, sous contrat jusqu'en 2026, il faudrait compter entre 80 et 100M€.

Le dernier mot pour Luis Enrique

Oui mais voilà, comme le précise le journaliste italien, en ce concerne l'avenir de Marco Verratti, le dernier mot devrait revenir au futur entraîneur du PSG, c'est-à-dire Luis Enrique. Et quand on sait que l'Espagnol a toujours été un grand fan du milieu de terrain, on doute qu'il accepte de laisser partir Verratti...