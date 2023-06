Vente OM : Il lâche une bombe sur l’Arabie Saoudite en direct

La rédaction

C'est une annonce qui pourrait mettre le feu à Marseille. A en croire Michel Moulin, Frank McCourt aurait discuté d'un rachat de l'OM avec L'Arabie Saoudite, qui se rapprocherait de la cité phocéenne. Hasard ou pas, des émissaires saoudiens étaient présents dans le sud de la France, ces derniers jours, pour prendre la température.

Vendredi dernier, lors du salon du football, une image a été prise et diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montre Zinédine Zidane en compagnie de Rolland Courbis et Michel Moulin, ancien dirigeant du PSG et actuel président du 10 Sport. Si cette photo a fait le buzz sur Twitter , c'est parce que ces trois hommes sont liés à la vente de l'OM. Sur l'antenne de RMC, Courbis avait cité Moulin et annoncé une possible arrivée de l'Arabie Saoudite à la tête de l'OM. En cas de changement de propriétaire, l'entraîneur serait nul autre que Zinédine Zidane. Depuis, les rumeurs se font nombreuses et certains supporters commencent à s'enflammer.

Michel Moulin se prononce sur la vente de l'OM

Présent au micro d' Europe 1 ce lundi soir, Michel Moulin a réagi à cette image et aux rumeurs sur le départ de Frank McCourt. Dans un premier temps, il a confirmé qu'il n'envisageait pas de mettre la main sur l'OM. « Si je vais racheter l’OM ? Je n’ai pas gagné au loto. Si j’aurais aimé ? Oui, mais je n’ai pas gagné au loto. L’Arabie Saoudite ou Saadé sont les deux qui pourraient racheter l’OM » a-t-il déclaré, avant d'évoquer le cas de l'Arabie Saoudite.

« Il y a eu des discussions entre McCourt et l’Arabie Saoudite »