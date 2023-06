Neymar : Clash annoncé avec le prochain entraîneur du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est un secret pour personne, le PSG souhaite tourner la page Neymar lors de ce mercato estival. Son départ est espéré en interne, mais l'arrivée de Luis Enrique pourrait bien relancer ce dossier. En effet, le technicien espagnol connaît bien l'international brésilien et apprécie son profil. Il pourrait bien s'opposer à ses dirigeants.

Recruté contre un chèque de 222M€ en 2017, Neymar n'a jamais justifié cette somme au cour de ses six dernières années au PSG. Régulièrement blessé et cible de critiques de la part de supporters, l'international brésilien n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale. Cette fois-ci, le club parisien semble déterminé à vouloir tourner la page.

Mercato : Le PSG tremble avec cette annonce ! https://t.co/qdR2VLeeRs pic.twitter.com/K1YCjN7nAY — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Le PSG veut se séparer de Neymar

Selon les informations du Parisien, l e PSG ne compte pas sur Neymar la saison prochaine. La direction espère le vendre lors de ce mercato et des contacts ont été noués avec Chelsea comme l'a annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Mais ce dossier est encore loin d'être terminé.

Luis Enrique pourrait relancer ce dossier

Et pour cause, Luis Enrique pourrait débarquer au PSG et prendre position dans ce dossier. A en croire le média régional, le technicien espagnol apprécie les qualités de son ancien joueur au FC Barcelone. Dès son arrivée, il devrait s'entretenir avec Neymar, mais aussi avec ses supérieurs.