Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Neymar !

Jean de Teyssière

L'avenir de Neymar au PSG est un peu flou. Les dirigeants parisiens, Luis Campos en tête, souhaitent le voir partir cet été, après avoir déjà tenté de le faire lors du mercato estival 2022. Les récents évènements, avec notamment les supporters qui se sont déplacés jusque devant chez lui pour l'insulter l'aurait convaincu de partir, même si sa récente opération de la cheville lui aurait redonné un peu d'espoir pour performer au plus haut niveau. Mais avec l'arrivée de Luis Enrique, il n'est pas dit que Neymar quitte le club.

Cette fois-ci, cela devrait être la bonne : le PSG a trouvé le remplaçant de Christophe Galtier sur le banc parisien. Après l'échec Julian Nagelsmann, le Paris-SG a réagi et Luis Enrique devrait devenir le huitième entraîneur de l'ère qatarienne. Un profil qui est diamétralement opposé à Christophe Galtier, l'ancien sélectionneur de l'Espagne souhaitant notamment avec la mainmise sur le vestiaire, mais aussi sur le recrutement.

Une cohabitation possible ?

Maintenant que l'arrivée de Luis Enrique est quasi officielle, il est heure d'évaluer les problèmes qui pourraient avoir lieu. L'Equipe annonce que Luis Campos, le conseiller du football du PSG a l'habitude d'être très présent au quotidien dans le vestiaire parisien. Chose qu'acceptait Christophe Galtier, mais qui pourrait ne pas convenir à Luis Enrique, appréciant avoir la main sur ses joueurs. La question du mercato va également aussi rapidement se poser, les deux hommes ayant une vision également opposée.

Neymar parti pour rester