Mbappé veut claquer la porte, ça va couter très cher au PSG

Axel Cornic

Avec la récente annonce se Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’est retrouvé dos au mur. En effet, les dirigeants parisiens ont le choix de vendre leur star dès ce mercato, ou alors d’attendre avec le risque de le perdre dans un an. Une aubaine pour le Real Madrid, qui a déjà flairé l’excellent coup...

Personne ne peut vraiment dire ce qui se passera autour de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines. La star de 24 ans a plusieurs fois expliqué vouloir rester au PSG la saison prochaine, mais après ? Car son contrat se termine dans un an et à Paris on ne semble pas vouloir prendre le risque de le perdre sans encaisser le moindre sou.

Transferts : Mbappé change tout pour le nouvel entraîneur https://t.co/rg1KUOemnn pic.twitter.com/EZuK9EuT7b — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Mbappé peut quitter le PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , une vente de Mbappé serait une solution très appréciée à Doha, surtout après tous les efforts faits il y a un an pour le prolonger. Ainsi, toutes les options peuvent être envisagées, même si pour le moment il n'y a absolument rien de concret.

Le Real Madrid travaille en coulisses